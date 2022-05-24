مزور: قرار الساعة الإضافية جاء بناء على دراسة همت عدة مجالات

2022-05-24 / 16:09
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هبة بريس - الرباط

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قرار زيادة الساعة في التوقيت الرسمي للمملكة جاء بناء على دراسة أنجزت سنة 2018 والتي همت تقييم حصيلة تجربة 5 سنوات .

هذه الدراسة، تقول الوزارة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، شملت عددا من المجالات والتي تهم الصحة والطاقة والتربية الوطنية والنقل والأمن العام والاستهلاك الطاقي للأثر الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة، أن الدراسة بينت أن هذا التوفير سيسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة، هذه للأخيرة التي لها أهمية كبيرة خصوصا في هذه التداعيات الدولية.

كما سيمكن هذا التوقيت من انخفاض انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون وبالتالي خفض تلوث البيئة وتأثيرها على المواطنين. وفق قول الوزيرة

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‫8 تعليقات

  1. المغرب كامل في البطالة وكيعجبو يسهر بالليل اشمن طاقة كتهضر عليها هاد صاحبتنا. الطاقة الشمسية واقيلا

  2. تبت أيديكم تبا. قوم غايتهم فقط إشعال اي فتيل محتمل… سلط الله عليكم غضبه. الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

  3. الله ينعل اللي ما يحشم مع هد الحكومة غير الكذوب و النفاق اش من اقتصاد في الطاقة الناس تتنوض في نصف الليل و ولادنا تيتعذبو مع هد الساعة المشؤمة اللي فرضاتها الحكومة السابقة الفاشلة مع هد الحكومة بحالها اللي تتكمل جميع البرامج المشومة من الفقر و المرض و البطالة ووووو

  5. 😠😱الدراسة تقول العكس لها تاءثير كبير على صحة المواطن بشكل كبير خير دليل استطلاع اكتر من 85%يرفضون هدا التوقيت الجهنمي

  6. السيدة الوزيرة هل ابناؤك يستيقضون ليلا ليلتحقوا بمداسهم في ظل ظلام دامس وبالاحرى أطفال مدارس البوادي، هل احد من اقربائك يتعرض للاعتداء والاغتصاب من طرف عصابات الظلمات، بلى لايعرفون لا الساعة ولاالليل من النهار كل شيء موفر لهم ولك الله يامن تخلى عنك اهلك.

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