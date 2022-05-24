وهبي يبسط التجربة المغربية في مجال العدل لوفد رفيع المستوى من جيبوتي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار انفتاح المملكة المغربية على القارة الإفريقية و تماشيا مع استراتيجية و توجهات عاهل البلاد، استقبل عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفدا رفيع المستوى من دولة جيبوتي.

و استقبل وهبي الوفد الجيبوتي الذي ترأسه علي حسن باهدو وزير العدل بمقر الوزارة بالرباط، و ذلك لترسيخ أوجه التعاون جنوب-جنوب و تعميق الشراكات المؤسساتية بين المغرب و الدول الإفريقية.

و خلال هذا اللقاء، تباحث الوزير وهبي مع نظيره من جيبوتي والوفد المرافق له، كما كان فرصة لإطلاع وزير العدل الجيبوتي على التجربة المغربية، خاصة فيما يتعلق بالتشريع والقوانين وكذا إمكانية الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال القضاء والعدالة والرقمنة.

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