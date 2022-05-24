مزور: 100 مكالمة تبليغ بالرشوة يوميا.. وتسجيل حالتي تلبس أسبوعيا

هبة بريس - لبنى ابروك

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن محاربة الفساد من أولويات الحكومة بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

وأشادت مزور في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، بآلية الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي أحدتثه رئاسة النيابة العامة في ماي 2018.

وأضافت الوزيرة، أنه الى حدود 14 ماي الجاري تلقى الخط المذكور 67 ألف مكالمة بمعدل 100 مكالمة يومية.

ومنذ إحداثة، تضيف الوزيرة، سجلت 217 عملية ضبط مشتبه بهم في حالة تلبس بمعدل حالتين أسبوعيا، لافتة أن المشتبه فيهم ينتمون للقطاع العام والخاص.

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