وزارة الثقافة تعتمد آلية التسجيل المسبق للزيارات المدرسية لمعرض الكتاب

2022-05-24 / 16:32
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تسارع العاصمة الرباط لاحتضان فعاليات الدورة السابعة و العشرين من المعرض الدولي للنشر و الكتاب بعد أن تقرر هذا العام نقله من العاصمة الاقتصادية للعاصمة الإدارية للمملكة.

و موازاة مع الاستعدادات اللوجيستيكية لإنجاح الدورة، قررت وزارة الشباب و الثقافة و التواصل اعتماد آلية التسجيل المسبق للزيارات المدرسية، حتى يتمكن الأطفال من زيارة المعرض في ظروف جيدة، والاستفادة من فعاليات البرنامج الثقافي المخصص لهم.

هذا و ستكون نسخة هذا العام من معرض النشر و الكتاب غنية و متنوعة، و ستعرف مشاركة أكثر من 56 بلدا، وعدد العارضين سيكون أكثر من 237 عارضا مباشرا، وبخصوص عدد فضاءات الفعاليات الثقافية ستصل إلى ست فضاءات وأربعة قاعات، بالإضافة إلى رِواق الوزارة، ورواق ضيف الشرف، وسيتم تنظيم 128 فعالية ثقافية، و226 ورشة موجهة للطفل.

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