الوزيرة مزور: محاربة الفساد من أولويات الحكومة
هبة بريس - الرباط
أكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن محاربة الفساد من أولويات الحكومة بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وذكرت مزور في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه تم وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد لجعل الفساد في منحى تناولي وتعزيز الثقة.
هذه الاستراتيجية، تضيف الوزيرة، تتحيينها بما يسمح بالالتقائية والتدرج وبلوغ الأهداف.
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تعليق واحد
اذا كانت السيدة الوزير عازمة على محاربة الفساد فاعرض عليها ملفا وستراسلها في الموضوع عبر البوابة الإلكترونية والأمر يتعلق بشطط سلطات ولاية وجدة واستغلال نفوذها وتراميها على ملكية الاغيار والاخلال بقانون التعمير وعدم الالتزام بالتصميم المصادق عليه ومن قبلها هي نفسها اذ بنت ملعا للقرب على عقار الاغيار وهو ملكية مشتركة لساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة وانا على استعداد بموافاتها بكل ما يلزم