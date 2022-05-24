الوزيرة مزور: محاربة الفساد من أولويات الحكومة

هبة بريس - الرباط

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن محاربة الفساد من أولويات الحكومة بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

وذكرت مزور في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه تم وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد لجعل الفساد في منحى تناولي وتعزيز الثقة.

هذه الاستراتيجية، تضيف الوزيرة، تتحيينها بما يسمح بالالتقائية والتدرج وبلوغ الأهداف.

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