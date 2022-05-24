السجن والغرامة المالية ل”طلبة السواطير” بالحي الجامعي بأكادير

هبة بريس - أكادير

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، خمسة أشخاص في قضية حجز 23 ساطور موجه للحرم الجامعي بأكادير.

وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق طالب، كما أدين آخر بالحبس 8 أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وأدانت المحكمة سائق سيارة الأجرة وحداد بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، وأدين الوسيط بسنة نافدة و1000 درهم غرامة مالية .

هذا وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير كانت قد تمكنت، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أشخاص يشتبه تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء “سواطير” بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

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