صورة تعبيرية

السجن والغرامة المالية ل”طلبة السواطير” بالحي الجامعي بأكادير

2022-05-24 / 15:18
0
هبة بريس - أكادير

أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، خمسة أشخاص في قضية حجز 23 ساطور موجه للحرم الجامعي بأكادير.

وفي هذا الصدد، قضت المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم في حق طالب، كما أدين آخر بالحبس 8 أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وأدانت المحكمة سائق سيارة الأجرة وحداد بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، وأدين الوسيط بسنة نافدة و1000 درهم غرامة مالية .

هذا وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير كانت قد تمكنت، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أشخاص يشتبه تورطهم في حيازة العشرات من الأسلحة البيضاء “سواطير” بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي: المغرب استثمر 1.5 مليار درهم في البحث حول الصيد البحري

الصديقي: المغرب استثمر 1.5 مليار درهم في البحث حول…

2022-05-24 / 14:03
Photo of العيون الشرقية.. شاب يخيط فمه احتجاجا على عدم استفادته من السوق النموذجي

العيون الشرقية.. شاب يخيط فمه احتجاجا على عدم استفادته…

2022-05-24 / 13:15
Photo of عبد النباوي يطلع مدعين عامين أمريكيين على مسلسل إصلاح العدالة

عبد النباوي يطلع مدعين عامين أمريكيين على مسلسل إصلاح…

2022-05-24 / 12:52
Photo of بعد الاشتباه في دخول جدري القردة للمغرب.. “القايدة حورية” و المقدمين يعودون للواجهة

بعد الاشتباه في دخول جدري القردة للمغرب.. “القايدة حورية”…

2022-05-24 / 11:08
Photo of تورطوا في سرقة أسلاك نحاسية.. أمن مراكش يوقف 3 أشخاص

تورطوا في سرقة أسلاك نحاسية.. أمن مراكش يوقف 3…

2022-05-24 / 10:31
Photo of بعد بلوغه العالمية.. مشروع “مولات المليار” بسطات لم ير النور ” فيديو”

بعد بلوغه العالمية.. مشروع “مولات المليار” بسطات لم ير…

2022-05-24 / 10:12
Photo of افتعلوا شجارا لإجبار ربان طائرة على النزول بدولة أوربية.. إحالة 9 أشخاص على النيابة العامة

افتعلوا شجارا لإجبار ربان طائرة على النزول بدولة أوربية..…

2022-05-24 / 09:10
Photo of تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي

2022-05-24 / 07:30
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-05-24 / 07:00
Photo of جدري القرود ..”تقرير غربي مرعب” وحمضي ل”هبة بريس “: وتيرة انتشار الفيروس بطيئة “

جدري القرود ..”تقرير غربي مرعب” وحمضي ل”هبة بريس “:…

2022-05-23 / 23:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق