جياني ايفانتينو

رئيس الفيفا: عدد متابعي مونديال قطر سيتجاوز 5 مليار شخص

2022-05-24 / 14:52
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هبة بريس - وكالات

توقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني انفانتينو، أن يتجاوز عدد متابعي مونديال قطر 5 مليار شخص.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إنفانتينو، خلال انعقاد حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري، الاثنين.

وقال إنفانتينو، “شوهد مونديال روسيا من 4 مليار شخص، وشوهد مونديال كأس العالم لكرة القدم النسائية من 1.2 مليار شخص، وسيشاهد 5 مليار شخص مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم”.

ويشمل هذا العدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة

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