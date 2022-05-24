“سيدي علي” تحتفي بالمغرب وتطلق «بلاد الفن»

هبة بريس

تحتفي سيدي علي، العلامة التجارية الرائدة للمياه المعدنية الطبيعية منذ 1978، بجمال المغرب وموهبة الفنانين المغاربة الشباب بإطلاق مجموعة محدودة مكونة من تسع قنينات تحت اسم «بلاد الفن».

«بلاد الفن» هي مبادرة للإحتفاء بتراث المغرب ومواهبه. لتصميم هذه المجموعة، استمد ستة فنانين شباب ينتمون للمشهد المغربي المعاصر إلهامهم من ثراء الموروث الطبيعي والثقافي للبلاد. تافوغالت، شفشاون، أصيلة، جبل هبري، أكلمام أزكزا، قصر آيت بن حدو، الصويرة، لكزيرة والداخلة : هي تسع محطات اختيرت للترويج لها.

ستة شابات وشباب من خلفيات وعوالم فنية مختلفة، مدفوعين بالفضول، الانبهار، الشغف و الحنين، جعلوا، خلال هذا التعاون الغير مسبوق، من قنينة 33 سل لوحة لإحياء المناظر الطبيعية العزيزة على قلوبهم، بكل حرية وببصمة شخصية.

«سيدي علي علامة تجارية مغربية فخورة بقيمها المواطنة التي تسعى لتكريسها من خلال مختلف التزاماتها ومبادراتها التضامنية والجمعوية، لا سيما في مجالات التربية والرياضة. واليوم، اختارت سيدي علي، بصفتها أحد الداعمين للمواهب الفنية المغربية الشابة، أن تحتفي ببلدنا»، توضح السيدة سلمى حمدوش، مديرة التسويق والتواصل بشركة المياه المعدنية بأولماس.

من خلال هذا الإصدار المحدود «بلاد الفن» فإن سيدي علي قد أهدت المواهب منصة أصيلة وفريدة للتعبير من خلال الفن والالتزام من أجل الثقافة. و وجهت في نفس الوقت دعوة فنية للمغاربة بمختلف أعمارهم، لإعادة اكتشاف تراثهم وعجائبه، وتشجيع السياحة والصناعات التقليدية المحلية، دون نسيان الحفاظ على انتعاش أجسامهم. تتواجد القنينات التسعة المكونة للإصدار المحدود «بلاد الفن» بمختلف نقاط البيع إبتداء من مايو 2022

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