عبد النباوي توقيع مذكرة
محمد عبد النباوي

عبد النباوي يطلع مدعين عامين أمريكيين على مسلسل إصلاح العدالة

2022-05-24 / 12:52
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هبة بريس

استقبل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالرباط، وفدا من المدعين العامين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه بعد تقديم لمحة تاريخية عن القضاء بالمملكة، تم إطلاع الوفد الأمريكي على مسلسل إصلاح منظومة العدالة، وآليات تعزيز استقلالية القضاء واستقلالية المجلس ورئاسة النيابة العامة، تنفيذا للرؤية الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتطلع نحو تعزيز العلاقات القضائية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمؤسسات القضائية في الولايات المتحدة، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات التي تهم الشأن القضائي، وكذا تبادل الوفود والزيارات، للاستفادة من التجارب الفضلى في مجال العدالة.

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تعليق واحد

  1. لم نشهد لا إصلاح ولا هم يحزنون فلازالت الأمور عاى حالها في كل بقاع المغرب الرشاوي والفساد والظلم والمال هو سيد الموقف ولا تضيع سوى حقوق الدراويش ولولا قليل من النزهاء الشرفاء الله وحده اعلم لما كنا سنصل إليه من هضم الحقوق ولا يلزم اي سائل سوى متابعة الجرائد اليومية ليعلم حجم الفساد والإستبداد

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