انطلاق منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار”

هبة بريس

أعطيت أمس الإثنين بالدار البيضاء انطلاقة أشغال منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار” (Morocco-israel : Connect to Innovate)، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة.

ويهدف هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين كل من (Start-Up Nation Central) و (Consensus Public Relations) إلى أن يشكل حدثا فريدا يجمع بين القادة المغاربة والإسرائيليين، من القطاعين الخاص والعمومي، حول موضوع الابتكار التكنولوجي في مجالات الصناعة الغذائية والماء والخدمات اللوجستيكية والطاقة والتنمية المستدامة.

وقد تميز حفل الافتتاح بإبرام 13 مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة، تم توقيعها من قبل الطرفين المغربي والإسرائيلي بهدف تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين بالبلدين، وكذا من أجل توحيد الهيئات الحكومية بالبلدين.

ويكمن الهدف الأول من هذا الحدث في إرساء أسس متينة للفرص التجارية بين المغرب ودولة إسرائيل ، لتمكين الشركات بالبلدين من تحقيق قيمة مضافة لهذه القطاعات، وكذلك استكشاف إمكانية خلق مزيد من فرص الشغل التكنولوجية بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة (Start-Up Nation Central)، آفي حسون، أن المغرب يقدم إطارا ملائما يساعد على الابتكار، وذلك بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تطوير نموذج تنموي جديد يضع التحول في صلب اهتماماته.

وقال المتحدث “نشعر اليوم بالرغبة في العمل معا من أجل مصالح بلدينا لزيادة تحويل اقتصاداتنا والاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهنا”، مسلطا الضوء على سلسلة من الإمكانات المتاحة لدى المغرب من خلال نُظمه الابتكارية المتكاملة.

وأضاف “نسعى إلى نسج علاقات قوية بين المقاولات المغربية والإسرائيلية، لأن الابتكار يقتضي أساسا إرساء تعاون واسع وقوي يسمح بالترابط بين مختلف النُظم، مضيفا أنه يجب تعزيز علاقات التعاون في كافة القطاعات العمومية والخاصة لدى البلدين.

فضلا عن ذلك ، أشار السيد حسون إلى الاستعداد الذي أبداه المشاركون المغاربة للتبادل والتعلم والمشاركة، داعيا إلى مواصلة هذه الرؤية الإيجابية وتحقيقها من خلال أشغال المنتدى الذي سيمكن من إرساء أسس العمل المشترك.

وقال: “هذه خطوة تكرس الجهود المستمرة لدبلوماسية الابتكار التي نطمح عبرها إلى الاستجابة للتحديات المشتركة للبلدين ، وذلك من خلال الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا المتبادلة لتعميق علاقاتنا الثنائية”.

من جانبه، وصف رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ديفيد جوفرين، هذا الحدث بكونه فريد وتاريخي يعكس جودة العلاقات بين البلدين ، مذكرا بأنه “أكبر مؤتمر ثنائي على الإطلاق عقدناه في المغرب “.

وأشار السيد جوفرين إلى أن ذلك يعد تجسيدا لتطور العلاقات الثنائية من جميع جوانبها، وخاصة في مجال الابتكار، كأفضل طريقة لمواجهة تحديات عصرنا، مضيفا أن هذا المنتدى مدعو لإشراك القطاع الخاص في الجهود المبدولة من لدن الطرفين الحكوميين.

وخلص إلى أن أهمية وقوة العلاقات المغربية الإسرائيلية لا تستند فقط إلى المصالح الاقتصادية فحسب، بل أيضا على الثقافة والقيم المشتركة.

وقد تميز هذا الحدث ببث الخطاب المسجل مسبقا للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وبمشاركة مستشار جلالة الملك أندريه أزولاي، إلى جانب الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيات محمد عبد الجليل.

ويشار أن فعاليات هذا الحدث تمتد إلى غاية 25 ماي الجاري ، حيث يتضمن برنامجه سلسلة من ورشات العمل وجلسات الأعمال ولقاءات الأعمال الثنائية (B2B) واجتماعات للتواصل.

يذكر أن (Start-Up Nation Central) تعد منظمة غير ربحية ، غايتها تكمن في العمل على تعزيز نظام الابتكار الإسرائيلي عبر العالم.

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