أمن صفرو يشهر سلاحه لتوقيف 3 أشخاص عرضوا مواطنين لتهديد خطير

هبة بريس - صفرو

اضطر مقدم شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و21 سنة، كانوا في حالة سكر واندفاع قوية وعرّضوا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الأمن قد تلقت إشعارا حول قيام ثلاثة أشخاص في حالة سكر متقدمة بإحداث الضوضاء الليلي بحي “الرصيف”، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر مقدم الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مكن من ضبط المعنيين بالأمر وحجز سكين كان بحوزتهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0