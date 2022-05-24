محامي حسام حبيب: شيرين على ذمة موكلي ويعيش معها

هبة بريس - وكالات

كشف المحامي جميل سعيد محامي الفنان المصري حسام حبيب، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت على ذمة موكله، إذ ردّها إلى عصمته بعد انفصالهما بأسبوعين.

وأضاف محامي حسام حبيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”الحكاية“ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC “ النيابة استدعت حسام إثر دعوى تقدمت بها شيرين ضده بسبب اعتدائه عليها لفظيا، إذ قالت إن حسام كان عندها في البيت لأعمال فنية مشتركة ثم نشب بينهما مشادة أسرية تطورت إلى عبارات سباب وتضمنت بعض عبارات التهديد، فتدخلت الشرطة ووجدته في شقتها واصطحبته للقسم“.

وأضاف ”المشاجرة بدأت في العاشرة مساء، والنيابة واجهت المتهم بما تضمنته الأوراق، وأنكرها كلها وقال إن شيرين زوجتي، وأنا كنت انفصلت عنها في نوفمبر 2021 طلاقا على الإبراء، ثم بادر إلى ردها بعد أسبوعين في حضرة شهود“.

وتابع ”النيابة قالت له هذا الرد تم في حضرة من؟ فقال في حضرة 4 أشخاص شهدوا الواقعة، وهو ردها إلى عصمته شفويا، وطبعا يستطيع الرجل أن يرجع زوجته بالقول والفعل والإشارة، فقال أمام أستاذ سعيد إمام مدير عام روتانا بالقاهرة، وأمام منصور الأحمدي محمد السائق الخاص بشيرين، وأمام سارة الطباخ مديرة أعمالها، وياسمين رضا، وأنه منذ هذا التاريخ يقيم معها إقامة دائمة كزوج في هذا البيت“.

وقال ”هذا هو قوله وأنا أنقل قوله في التحقيقات، ولذلك النيابة أمرت باستدعاء سارة ومن تحدث عنهم في واقعة الادعاء بالزوجية“.

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