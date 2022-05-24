رجال أعمال من إسرائيل يوقعون اتفاقيات اسثتمارية ضخمة بالدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ الإعلان الرسمي عن استئناف العلاقات الطبيعية بين المغرب و إسرائيل، أضحت المملكة وجهة مفضلة لرجال أعمال إسرائيليين قصد الاسثتمار في مدن المغرب.

و استقطبت الدار البيضاء يوم أمس العشرات من رجال الأعمال ضمن أشغال منتدى “المغرب-إسرائيل.. تواصل من أجل الابتكار”، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة.

و تميز اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي بتوقيع حوالي 13 مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة، تم توقيعها من قبل الطرفين المغربي والإسرائيلي بهدف تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين بالبلدين.

و تتواصل فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي الإسرائيلي إلى غاية 25 من ماي و سيشهد توقيع اتفاقيات اسثتمارية هامة بين الطرفين في مجالات عدة.

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