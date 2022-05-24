Casablanca : Coup d‚Äôenvoi du Forum ¬´ Morocco-israel : Connect to Innovate ¬ª

رجال أعمال من إسرائيل يوقعون اتفاقيات اسثتمارية ضخمة بالدار البيضاء

2022-05-24 / 13:49
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منذ الإعلان الرسمي عن استئناف العلاقات الطبيعية بين المغرب و إسرائيل، أضحت المملكة وجهة مفضلة لرجال أعمال إسرائيليين قصد الاسثتمار في مدن المغرب.

و استقطبت الدار البيضاء يوم أمس العشرات من رجال الأعمال ضمن أشغال منتدى “المغرب-إسرائيل.. تواصل من أجل الابتكار”، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة.

و تميز اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي بتوقيع حوالي 13 مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة، تم توقيعها من قبل الطرفين المغربي والإسرائيلي بهدف تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين بالبلدين.

و تتواصل فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي الإسرائيلي إلى غاية 25 من ماي و سيشهد توقيع اتفاقيات اسثتمارية هامة بين الطرفين في مجالات عدة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الإسرائيلي: بإمكان المغرب وإسرائيل تطوير حلول مبتكرة من أجل السلام

الرئيس الإسرائيلي: بإمكان المغرب وإسرائيل تطوير حلول مبتكرة من…

2022-05-24 / 14:34
Photo of “سيدي علي” تحتفي بالمغرب وتطلق «بلاد الفن»

“سيدي علي” تحتفي بالمغرب وتطلق «بلاد الفن»

2022-05-24 / 13:41
Photo of انطلاق منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار”

انطلاق منتدى “المغرب-إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار”

2022-05-24 / 11:50
Photo of رئيس البنك الإفريقي للتنمية يشيد بريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة

رئيس البنك الإفريقي للتنمية يشيد بريادة المغرب في مجال…

2022-05-23 / 20:28
Photo of القرض الفلاحي للمغرب يعزز شراكته مع البرنامج النيجيري نيرسال

القرض الفلاحي للمغرب يعزز شراكته مع البرنامج النيجيري نيرسال

2022-05-23 / 17:33
Photo of بعد توقفه لسنتين بسبب كورونا.. عودة المعرض الوطني للمعادن بفاس

بعد توقفه لسنتين بسبب كورونا.. عودة المعرض الوطني للمعادن…

2022-05-23 / 15:37
Photo of رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 329,2 مليار درهم

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 329,2 مليار درهم

2022-05-22 / 15:11
Photo of حتى متم أبريل.. 6 مليارات درهم قيمة القروض الممنوحة في إطار برنامج “انطلاقة”

حتى متم أبريل.. 6 مليارات درهم قيمة القروض الممنوحة…

2022-05-21 / 14:52
Photo of رياض مزور .. المغرب أحد البلدان الأكثر تنافسية في العالم

رياض مزور .. المغرب أحد البلدان الأكثر تنافسية في…

2022-05-20 / 22:33
Photo of إسبانيا تنفي تقليص الجزائر صادرات الغاز بعد أزمة الصحراء

إسبانيا تنفي تقليص الجزائر صادرات الغاز بعد أزمة الصحراء

2022-05-20 / 19:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق