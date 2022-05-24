جماهير الرجاء تعبر عن دعمها للبدراوي “مالك أوزون” لرئاسة النادي الأخضر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعم كبير حظي به رجل الأعمال الشهير عزيز البدراوي بعد تداول أخبار تفيد باستعداده و نيته الترشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي في مرحلة ما بعد أنيس محفوظ.

و نشرت عشرات الصفحات الفايسبوكية الداعمة للرجاء الرياضي تدوينات تساند فيها الملياردير عزيز البدراوي مالك مجموعة “أوزون” قصد حثه على التقدم رسميا بطلب الترشح لرئاسة الرجاء.

و ناشدت مجموعة من الصفحات الرجاوية من البدراوي تقديم ترشحه لقطع الطريق على الوجوه القديمة التي لم يعد مرغوبا فيها من طرف الجماهير الرجاوية، مؤكدين أن البدراوي قد يكون الرجل المناسب الذي سيقود السفينة الخضراء لبر الأمان.

و تحدث مقربون من النادي الأخضر على كون البدراوي يحظى كذلك بدعم فئة من المنخرطين داخل البرلمان الرجاوي و هو ما قد يقوي حظوظه في حال ترشحه رسميا لرئاسة النادي بالرغم من وجود اصطفافات قوية داخل القلعة الرجاوية لترشيح أسماء قديمة لم يعد مرغوبا فيها من طرف الجماهير.

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