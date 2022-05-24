جماهير الرجاء تعبر عن دعمها للبدراوي “مالك أوزون” لرئاسة النادي الأخضر

2022-05-24 / 11:56
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعم كبير حظي به رجل الأعمال الشهير عزيز البدراوي بعد تداول أخبار تفيد باستعداده و نيته الترشح لرئاسة نادي الرجاء الرياضي في مرحلة ما بعد أنيس محفوظ.

و نشرت عشرات الصفحات الفايسبوكية الداعمة للرجاء الرياضي تدوينات تساند فيها الملياردير عزيز البدراوي مالك مجموعة “أوزون” قصد حثه على التقدم رسميا بطلب الترشح لرئاسة الرجاء.

و ناشدت مجموعة من الصفحات الرجاوية من البدراوي تقديم ترشحه لقطع الطريق على الوجوه القديمة التي لم يعد مرغوبا فيها من طرف الجماهير الرجاوية، مؤكدين أن البدراوي قد يكون الرجل المناسب الذي سيقود السفينة الخضراء لبر الأمان.

و تحدث مقربون من النادي الأخضر على كون البدراوي يحظى كذلك بدعم فئة من المنخرطين داخل البرلمان الرجاوي و هو ما قد يقوي حظوظه في حال ترشحه رسميا لرئاسة النادي بالرغم من وجود اصطفافات قوية داخل القلعة الرجاوية لترشيح أسماء قديمة لم يعد مرغوبا فيها من طرف الجماهير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفير المغرب بالبيرو ينال الإشادة بعد استقباله و دعمه لمنتخب قصار القامة

سفير المغرب بالبيرو ينال الإشادة بعد استقباله و دعمه…

2022-05-24 / 10:54
Photo of “الكاف” يستبعد زيمبابوي وكينيا من تصفيات أمم إفريقيا

“الكاف” يستبعد زيمبابوي وكينيا من تصفيات أمم إفريقيا

2022-05-24 / 10:04
Photo of لجنة الأخلاقيات بالجامعة تستدعي البيضي بعد واقعة “عطيتك الماتش أعميمي”

لجنة الأخلاقيات بالجامعة تستدعي البيضي بعد واقعة “عطيتك الماتش…

2022-05-23 / 13:22
Photo of في أول رسالة لريال مدريد.. مبابي: “أعلم خيبة أملهم.. وسأكون أول مشجع لهم”

في أول رسالة لريال مدريد.. مبابي: “أعلم خيبة أملهم..…

2022-05-23 / 11:29
Photo of العصبة الاحترافية: “البطولة ستتوقف حاليا و الدورة 25 ستكون بداية من 15 يونيو”

العصبة الاحترافية: “البطولة ستتوقف حاليا و الدورة 25 ستكون…

2022-05-23 / 10:42
Photo of الجامعة تبرمج مباريات ربع كأس العرش هذا الأسبوع و الديربي يتأجل لوقت لاحق

الجامعة تبرمج مباريات ربع كأس العرش هذا الأسبوع و…

2022-05-23 / 09:58
Photo of ميلان يحصد لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما

ميلان يحصد لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما

2022-05-22 / 19:51
Photo of مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي

2022-05-22 / 18:38
Photo of غولف .. المغربية صوفيا شريف تتصدر بطولة مصر الدولية

غولف .. المغربية صوفيا شريف تتصدر بطولة مصر الدولية

2022-05-22 / 15:40
Photo of إعلام فرنسي: مبابي يقرر البقاء في نادي باريس سان جيرمان

إعلام فرنسي: مبابي يقرر البقاء في نادي باريس سان…

2022-05-21 / 17:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق