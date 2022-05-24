سفير المغرب بالبيرو ينال الإشادة بعد استقباله و دعمه لمنتخب قصار القامة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شارك المنتخب الوطني المغربي لقصار القامة في نهائيات “الكوبا أمريكا” التي احتضنتها دولة البيرو، حيث أقصي من دور الربع بضربات الترجيح في مشاركة أظهرت فيها العناصر الوطنية علو كعبها.

و في الوقت الذي لاقى المنتخب المغربي لقصار القامة دعما منقطع النظير و متابعة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لسفير المغرب بدولة البيرو كذلك نصيب من الإشادة بفضل الاستقبال والدعم الذي خصصه للنخبة الوطنية.

و استقبل أمين الشودري، سفير المملكة في دولة البيرو، اللاعبين و الطاقم التقني للمنتخب المغربي لقصار القامة و كانت له جلسة مطولة مع الوفد حيث عبر عن دعمه التام و المطلق لهاته الفئة التي حملت على عاتقها تمثيل المغرب أحسن تمثيل في بطولة من حجم الكوبا أمريكا.

كما دعا السفير الشودري كافة أعضاء البعثة المغربية لحفل عشاء أقيم على شرف المنتخب المغربي، فضلا على حرصه على حضور مباريات المنتخب طيلة مسار المسابقة و تشجيعهم من المدرجات.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد حرص السفير المغربي بالبيرو على تشجيع المنتخب الوطني لقصار القامة بشكل خاص و آثر الجلوس مع المشجعين في المدرجات العادية و تشجيع اللاعبين بحماس رفقة أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالبيرو.

كما قدم الشودري كافة الدعم المادي و المعنوي للاعبين المغاربة بعد إقصائهم في مباراة الربع، و حرص على الرفع من معنوياتهم باعتبارهم قدموا صورة راقية و حضارية عن المملكة المغربية و مثلوا المغرب بشكل مشرف في منافسة تشهد حضور منتخبات ذات صيت عالمي.

هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و بالإضافة إلى المغرب، عرفت المسابقة مشاركة المنتخبات الوطنية للأرجنتين والبرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغواتيمالا والباراغواي والمكسيك والولايات المتحدة وكندا، بالاضافة إلى البيرو البلد المضيف.

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