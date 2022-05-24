بعد بلوغه العالمية.. مشروع “مولات المليار” بسطات لم ير النور ” فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد أن بلغ مشروعها التربوي والاجتماعي مبلغ النجومية والانتشار الواسع على شاشات أكبر القنوات العالمية، هاهو مشروع مولات المليار ونصف بجماعة أولاد فارس القروية دائرة سطات لازال لم ير النور بعد بسبب توقف أشغال انجـــاز ثانوية تأهيليـــة بها داخليــة بجماعة اولاد فارس بدائرة ابن احمد الجنوبية بتكلفة مالية تقدر ب 00 ,000 000 12 درهم وتأهيل الوحدة المدرسية لهديلات التابعة لمجموعة مدارس اولاد فارس بنفس الجماعة وذلك من خلال تعويض ثلاث حجرات مدرسية من البناء المفكك بحجرات من البناء الصلب وبناء حجرات إضافية للتعليم العام وحجرة للتعليم الأولي وأربع مرافق صحية وترميم سور الوحدة المدرسية وتأهيل ساحلتها الداخلية، وسيكلف هذا المشروع غلافا ماليا يصل إلى00 ,000 1000 درهم، وهو المشروع الذي كان موضوع اتفاقية شراكة حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة بين عمالة اقليم سطات والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسطات في وقت سابق.

توقف أشغال هذا المشروع، كان موضوع سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن اقليم سطات محمد هيشامي عن الفريق الحركي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حيث أكد الوزير في معرض جوابه، أن إحداث مشروع بناء ثانوية تأهيلية بجماعة أولاد فارس تم بمساهمة ومبادرة إحدى المساهمات ، بناء على اتفاقية شراكة مع عمالة إقليم سطات والمديرية الإقليمية بسطات، المصادق عليها بتاريخ 15فبراير 2019، والتي التزمت بمقتضاها السيدة المساهمة باقتناء الوعاء العقاري وإنجاز الدراسات والتعاقد مع مقاول لإنجاز المشروع.

وخلال سنة 2019، (يضيف الوزير )انطلقت أشغال بناء المشروع، غير أنها توقفت منذ شهر نونبر 2020، وذلك بسبب نزاع السيدة صاحبة المشروع – المكلفة بإنجازه – والمقاولة المتعاقد معها. وفي سنة 2021، عقدت المديرية الإقليمية اجتماعات مع صاحبة المشروع والمقاولة والمهندس المعماري، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينهم، كما تم عقد اجتماع بمقر عمالة إقليم سطات، خلص إلى مباشرة المسطرة القضائية من طرف السيدة المساهمة لإنهاء العلاقة التعاقدية مع المقاولة.

وأضاف الوزير في جوابه، أن الأكاديمية الجهوية قامت باقتناء التجهيز اللازم لتشغيل المؤسسة التعليمية المذكورة.

الفيديو التالي يتضمن أهم المحطات التي صاحبت توقيع الاتفاقيتين بقلب عمالة اقليم سطات في وقت سابق:



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