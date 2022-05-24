“الكاف” يستبعد زيمبابوي وكينيا من تصفيات أمم إفريقيا

هبة بريس

قررت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) استبعاد منتخبي زيمبابوي وكينيا من المشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المؤهلة الى كأس الامم 2023 المزمع تنظيمها العام المقبل بالكوت ديفوار، بسبب استمرار إيقاف الاتحاد الدولي للعبة لنشاط اتحاد البلدين نتيجة التدخل الحكومي في اللعبة.

وذكرت الكاف في بيان أن منتخبي كينيا وزيمبابوي تم إدراجهما في قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مع اشترط رفع الإيقاف من لدن فيفا، قبل أسبوعين على الأقل من موعد المباراة الأولى، وهو ما لم يحدث.

وأوضح البيان، أن الفيفا لم ترفع الإيقاف عن منتخبي كينيا وزيمبابوي، لوجود تدخل سياسي، ولم يتم استيفاء الشروط لرفع هذا الإيقاف، وهو ما ترتب عليه اعتبار المنتخبين خاسرين وبالتالي استبعادهما من التصفيات.

وكانت الكاف قد أعلنت في وقت سابق أن عقوبة الإيقاف الموقعة على كينيا وزيمبابوي حاليا بسبب التدخل الحكومي، إذا لم يجر رفعها قبل أسبوعين من انطلاق التصفيات، سيتم اعتبار المنتخبين منسحبين، وتصبح مجموعة كل منهما مكونة من ثلاثة منتخبات فقط.

وسيتم استكمال المجموعتين الثالثة والحادية عشر بثلاث منتخبات فقط، حيث يتأهل المتصدر والوصيف إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

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