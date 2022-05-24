بعد الاشتباه في دخول جدري القردة للمغرب.. “القايدة حورية” و المقدمين يعودون للواجهة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عشية أمس الاثنين، عن تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة بالمغرب.

هذا الخبر تناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بشكل كبير، بين متوجس من عودة الأمور لنقطة الصفر كما وقع خلال جائحة كورونا و بين متنمر و ساخر من هذا الفيروس الجديد الذي بدأ يغزو عددا من دول العالم.

و مع إعلان الاشتباه في وجود ثلاث حالات مصابة بجدري القردة ببلادنا، عادت للواجهة مقاطع فيديو و تدوينات تداولها المغاربة بشكل كبير خلال الجائحة و في مقدمتها “القايدة حورية” التي نالت نصيب الأسد من المتابعة الإعلامية خلال فترات سابقة.

و نشر معلقون تدوينات ساخرة بخصوص عودة الحجر الصحي و ورقة أو رخصة المقدمين و منع التنقل و الكمامات و اللقاح و غيرها من الأمور التي ميزت مرحلة الجائحة في وقت من الأوقات.

هذا و أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود ورصد 106 حالات مشتبه بها في 19 دولة.

كما سبق و أكدت المنظمة أنها لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

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