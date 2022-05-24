منظمة الصحة: 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة وانتشاره في 19دولة

2022-05-24 / 09:26
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هبة بريس - وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود ورصد 106 حالات مشتبه بها في 19 دولة.

وقالت المنظمة في بيان: “يمكن احتواء جدري القرود، ونعقد اجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء”.

وكان مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية قد صرّح أن المنظمة لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة إفريقيا يستدعي إطلاق حملات تطعيم جماعية، إذ إن القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره.

وأوضح ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع “رويترز” أن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيا.

وجاءت تصريحات بيبودي بينما أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها في طور إطلاق جرعات من لقاح (جينيوس) لاستخدامها مع حالات لمرض جدري القرود.

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