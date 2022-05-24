صورة تعبيرية

افتعلوا شجارا لإجبار ربان طائرة على النزول بدولة أوربية.. إحالة 9 أشخاص على النيابة العامة

2022-05-24 / 09:10
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هبة بريس

أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التخطيط لعملية للهجرة غير المشروعة والمس بسلامة وأمن منشآت الملاحة الجوية، وتعريض ركاب طائرة للخطر خلال رحلة جوية.

وكان المشتبه فيهم قد اختلقوا واقعة مفترضة لتبادل العنف فيما بينهم على متن طائرة تربط بين مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وأحد المطارات التركية، وتعمدوا تعنيف طاقم الطائرة وهدّدوا بإضرام النار في تجهيزاتها، وذلك بغرض إجبار ربان الطائرة على الهبوط اضطراريا بأحد المطارات الأوروبية لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن توقيف المشتبه فيهم وترحيلهم للمغرب، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، حيث تم وضعهم رهن البحث الذي عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم التسعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد طبيعة وامتدادات هذا الأسلوب الإجرامي الخطير، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة التي قررت متابعتهم جميعا في حالة اعتقال وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء.

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