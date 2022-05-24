جايلان تصدر أحدث أغانيها بعنوان “ oui oui ”

نجلاء مزيان

أصدرت الفنانة المغربية خولة مجاهد، المعروفة بلقب “JAYLANN”، جديدها الفني تحت عنوان “oui oui” عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” .

أغنية “oui oui” هي ثانى عمل فني ل “JAYLANN خلال سنة 2022، حيث اختارت أن تكون ذات طابع رومانسي عاطفي بإيقاعات شبابية مختلفة عن الإصدارات الفنية التي اشتهرت بها، ولتحاول من خلالها تجسيد كل معاني الصداقة و الحب و الثقة.

وهي من كلماتها وألحانها بالتعاون مع زوجها ومدير أعمالها المغني والموزع المعروف باسم “Beathoven” والذي سبق لها التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي عرفت نجاحا كبيرا، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج المغربي أنس بريان الذي اختار أن يكون الفيديو كليب من بطولة JAYLANN و الفنان “KTONE”.

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