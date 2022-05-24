جايلان تصدر أحدث أغانيها بعنوان “ oui oui ”

2022-05-24 / 09:50
0
نجلاء مزيان

أصدرت الفنانة المغربية خولة مجاهد، المعروفة بلقب “JAYLANN”، جديدها الفني تحت عنوان “oui oui” عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب” .

أغنية “oui oui” هي ثانى عمل فني ل “JAYLANN خلال سنة 2022، حيث اختارت أن تكون ذات طابع رومانسي عاطفي بإيقاعات شبابية مختلفة عن الإصدارات الفنية التي اشتهرت بها، ولتحاول من خلالها تجسيد كل معاني الصداقة و الحب و الثقة.

وهي من كلماتها وألحانها بالتعاون مع زوجها ومدير أعمالها المغني والموزع المعروف باسم “Beathoven” والذي سبق لها التعامل معه في مجموعة من الأعمال الغنائية التي عرفت نجاحا كبيرا، أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج المغربي أنس بريان الذي اختار أن يكون الفيديو كليب من بطولة JAYLANN و الفنان “KTONE”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محامي حسام حبيب: شيرين على ذمة موكلي ويعيش معها

محامي حسام حبيب: شيرين على ذمة موكلي ويعيش معها

2022-05-24 / 11:18
Photo of امينوكس لجمهوره :” مبقى حتى واحد ولا حتى حاجة كتخلعني”

امينوكس لجمهوره :” مبقى حتى واحد ولا حتى حاجة…

2022-05-23 / 21:15
Photo of مصر .. التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين بالشرطة

مصر .. التحقيق مع حسام حبيب بعد استنجاد شيرين…

2022-05-23 / 17:42
Photo of مصر.. شيرين تشكي حسام حبيب للأمن وتطلب عدم التعرض لها ولابنتيها

مصر.. شيرين تشكي حسام حبيب للأمن وتطلب عدم التعرض…

2022-05-23 / 14:18
Photo of بحضور عدد كبير من الفنانين.. تشييع جثمان الراحل سمير صبري

بحضور عدد كبير من الفنانين.. تشييع جثمان الراحل سمير…

2022-05-21 / 17:59
Photo of زينة الداودية تزيل الستار عن جديدها الفني “ كالو ليا ”

زينة الداودية تزيل الستار عن جديدها الفني “ كالو ليا…

2022-05-21 / 09:14
Photo of بعد بلوغه المليار مشاهدة.. لمجرد ل”جمهوره”: “أهنئكم على إنجازكم”

بعد بلوغه المليار مشاهدة.. لمجرد ل”جمهوره”: “أهنئكم على إنجازكم”

2022-05-20 / 17:50
Photo of عادل إمام ينعى سمير صبري: “مع السلامة يا صديقي”

عادل إمام ينعى سمير صبري: “مع السلامة يا صديقي”

2022-05-20 / 17:17
Photo of وفاة الفنان المصري سمير صبري

وفاة الفنان المصري سمير صبري

2022-05-20 / 11:47
Photo of “لمعلم” يحقق المليار مشاهدة على موقع يوتيوب

“لمعلم” يحقق المليار مشاهدة على موقع يوتيوب

2022-05-20 / 09:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق