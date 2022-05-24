تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة على طاولة المجلس الحكومي
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، في ما يتعلق بأرباب قوارب الصيد التقليدي عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانونين سالفي الذكر في ما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مضيفا أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
20 تعليقات
أي كورونا تتحدثون عنها… كورونا انتهت وذهبت بلارجعة والآن تقومون باعدتها … المغرب يريد منكم تغير السلوكات والغش نهب اموال الشعب المغربي يريد توفير متطلبات المواطن وخروجه من هذه الأزمة الإقتصادية والمعيشية بالمغرب ولاسيما في القطاع السياحي الوطني… والكلام كثير والسكوت أفضل…
المهم العالم ومعه المغرب لم ينتهوا من هذه الأمراض كوفيد 19 كورونا وغيرها ههههههههههههه.
كورونا انتهت وحل محلها جدري القرود هههههههههههه…
على ما أظن أن مسلسل كوفيد 19 كورونا لم ينتهي أجزاؤه استعدوا الاغلاق مرة أخرى هههههههههههه.
ماذا تريد منا هذه الحكومة بسببها افلسنا والآن تقومون بإعادة السيناريوهات المتوقعة في مسلسل سامحيني واجزائه اتقوا الله فينا لقد سئمنا من تلاعبكم!!!!
لقد تلقينا الجرعات التلاثة لماذا هذا التناقضات في حق المواطن المغربي البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى…
لاندري إلى أي حد ستصلون بنا بهذه التصرفات والقرارات التافهة ستسببون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للمغرب. أنتم تعرفون الوضعية الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً..
نريد من الحكومة أن تراعي بجدية متطلبات المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم..
يا حكومة نريد من تكثير فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا وليس كلام حبر على ورق وقرارات التافهة بسببها تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وللاسف الشديد أنتم تقومون باعادتها …
نريد الأمن والأمان والاستقرار أنتم تعرفون جيدا الجرائم البشعة والنصب وسرقة وووووو وووووووو وغيرها أعيد النظر في مايريده المواطن المغربي..
يجب على الحكومة الجديدة أن تجد حلا مناسبا للحل من مشكلة المعاشات .وكذا الإستفادة من الضمان الاجتماعي…
إذا كان فعلا ان الحكومة الجديدة ستطرح هذه القوانين بالنسبة لقطاع التجار وصناع. التقليديين وتكون دراسات دقيقة في هذه المواضيع المهمة.
نتمنى ان تكون هذه القرارات في محلها ويستفيد الجميع للحد من انتشار ظاهرة البطالة..
الشعب المغربي يريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود نريد من الحكومة الجديدة أن تقوم بالتنفيذ وليس كلام حبر على ورق فقط…
يجب على الشخص ان يكون واعيا في هذه الطوارئ لأنها مصلحة لنا لأنها تحمي نفسك قبل كل شيء..
اللهم ارفع عنا جميع الوباء والبلاء واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
اعتقد تمديد الطوارئ سيكون إلى يوم الدين.ههههههه.
أظن أن الحكومة الجديدة لن تنتهوا من هذا المسلسل السخيف والسناريوهات المضحكة …نريد المعقول التغيير والاصلاح…….
ما فائدة الجرعات التلاثة حتى تقومون بإعادة السيناريوهات السينمائية المتعلقة بكوفيد 19كورونا أي تمديد الطوارئ.. الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه المغرب يريد منكم تغير السلوكات والتصرف مع المواطن..
الدولة الوحيدة التي تحب كورونا ،لما لها من امتيازات لنهب المزيد ،سبحان الله دول تضن ان جبروتها سيدوم ،الا تعلمون ان البركان عند انفجاره لا احد يمكنه اخماده.
المسيرين يلعبون بنار ،ولا يعلمون انها مذمرة