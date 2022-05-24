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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-05-24 / 07:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا إلى محليا حار، وذلك بالمناطق الشرقية والجنوبية للأقاليم الصحراوية وكذا بالجنوب الشرقي للبلاد.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة و محلية بكل من السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، والسايس و السواحل الجنوبية، مع تساقط قطرات مطرية مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية.

كما يرتقب تمركز سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب و محملة بقطرات مطرية متفرقة مرفوقة برعد فوق شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار محليا بالجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وكذا بشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسواحل الوسطى و الجنوبية، والأطلس، والسايس، والجنوب-الشرقي و شرق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 23 و29 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي و المناطق الشرقية و الجنوبية للأقاليم الصحراوية، وما بين 17 و23 درجة بداخل منطقة سوس، والساحل المتوسطي، و المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 17 درجة بالأطلس و الريف، فيما ستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الملحوظ و ذلك فوق المناطق الشمالية و الوسطى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال الرباط، فيما سيكون هائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين رأس سيم ورأس غير.

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