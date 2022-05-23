تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القردة في الولايات المتحدة

2022-05-23 / 22:46
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية عن تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القردة، في البلاد

وقالت جينيفر ماكويستون، نائبة مدير قسم مسببات الأمراض وعلم الأمراض ذات النتائج العالية داخل المركز الوطني للأمراض المعدية الناشئة والحيوانية في الولايات المتحدة: “بالإضافة إلى الحالة المؤكدة لجدري القردة في ماساتشوستس، تم تسجيل أربع حالات أخرى من فيروس الجدري”، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن الإصابات الجديدة في ولايات نيويورك وفلوريدا ويوتا.

وأشارت إلى أن جميع المصابين من الرجال، وراجع بعضهم الأطباء في أوائل مايو، بعد عودتهم من رحلات في أواخر أبريل.

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