الحموشي ينهي مهام رئيس الشرطة القضائية بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني، قد أنهى اليوم مهام رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن سطات المعين حديثا.

ورجحت مصادرنا، أن يكون قرار الاعفاء، له علاقة بالوضعية الأمنية التي باتت تعرفها العديد من الأحياء السكنية بالمدينة بسبب انتشار مظاهر العربدة وترويج المخدرات والفوضى والضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة، والتي تداولها رواد الفايسبوك ومستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة لمقاطع فيديوهات ظهر فيها أشخاص يتبادلون العنف باستعمال أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر.

ويتوقع المتتبع السطاتي، أن يتم تعيين مسؤول جديد لرئاسة مصلحة الشرطة القضائية بسطات، لضخ دماء جديدة بأسلوب جديد لوضع حد لمظاهر العربدة والاعتداءات التي باتت تطال المواطنين والمرافق العامة والعاملين بها.

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