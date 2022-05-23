الحموشي ينهي مهام رئيس الشرطة القضائية بسطات
محمد منفلوطي_ هبة بريس
علمت هبة بريس من مصادرها، أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني، قد أنهى اليوم مهام رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن سطات المعين حديثا.
ورجحت مصادرنا، أن يكون قرار الاعفاء، له علاقة بالوضعية الأمنية التي باتت تعرفها العديد من الأحياء السكنية بالمدينة بسبب انتشار مظاهر العربدة وترويج المخدرات والفوضى والضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة، والتي تداولها رواد الفايسبوك ومستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة لمقاطع فيديوهات ظهر فيها أشخاص يتبادلون العنف باستعمال أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم الجسدية للخطر.
ويتوقع المتتبع السطاتي، أن يتم تعيين مسؤول جديد لرئاسة مصلحة الشرطة القضائية بسطات، لضخ دماء جديدة بأسلوب جديد لوضع حد لمظاهر العربدة والاعتداءات التي باتت تطال المواطنين والمرافق العامة والعاملين بها.
تعليق واحد
رسالة موجهة إلى السيد المحترم المدير العام للامن الوطني للمملكة المغربية الشريفة
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتاييد وبعد
سيدي المحترم انني املك سيارة على قد الحال اتنقل بها داخل وخارج المدينة الا انني أتعرض لمضايقات كبيرة من طرف ما يسمي أصحاب البدلات الصفراء والذي نصبوا أنفسهم حراس السيارات والذين يكلفونني بغير حق بدفع ما يقارب 50 درهم يوميا اي حوالي 1500 درهم شهريا وهو مبلغ لا يستهان به زيادة على أنهم يستفزونني عندما لا اتوفر على المبلغ الذي يطلبونه وعليه سيدي المحترم بما نعرفه عليكم من سهركم على راحة المواطنين نطلب منكم التدخل لوضع حد لهذه الممارسات المشينة التي تضر بسمعة مملكتنا الحبيبة
وفي الاخير تقبلوا سيدي المحترم فاءق التقدير والاحترام
والسلام
الامضاء: مواطن مغربي يحب بلده وملكه