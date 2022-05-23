بكين تحذر واشنطن من “اللعب بالنار” في ملف تايوان

هبة بريس - وكالات

قال مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني اليوم الاثنين (23 مايو 2022) أن الولايات المتحدة “تلعب بالنار”، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية. وقال تجو فينغليان وهو متحدث باسم المجلس الذي غالبًا ما يُعتبر بمثابة الحكومة الصينية، إن الولايات المتحدة “تستخدم ورقة تايوان لاحتواء الصين وستحترق بنفسها”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر في مؤتمر صحافي مشترك اليوم مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، من أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام إمكاناتها العسكرية في حال اجتاحت بكين جزيرة تايوان التي تحظى بحكم ذاتي. وقال “كنا موافقين على سياسة الصين الواحدة … ولكن فكرة أن تؤخذ (تايوان) بالقوة هي بكل بساطة غير ملائمة.. ويمكن أن تفكك المنطقة برمتها وتكون عملا مشابها لأوكرانيا”.

وردت بكين سريعا داعية الرئيس الأمريكي إلى “عدم التقليل من شأن تصميمها الحازم” على “حماية سيادتها”. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبن أمام الصحافيين “نطالب الولايات المتحدة بتجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الاستقلالية” في تايوان.

وعندما سئل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن معنى كلام بايدن قال إن السياسة الأمريكية حيال تايوان “لم تتغير”. من جانب آخر أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن تعليقات بايدن تتوافق مع السياسة الأميركية المعتمدة بالنسبة لتايوان.

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