الأرجنتين ترصد أول إصابة مشتبه بها لمرض جدري القردة

هبة بريس - وكالات

أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، أمس الأحد، أنه تم رصد أول حالة مشتبه بها لمرض جدري القردة في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأمر يتعلق بشخص مقيم بإقليم بوينوس آيريس، وتم إخضاعه حاليا للعزل الصحي، مشيرة إلى أنه في “حالة صحية جيدة” و”يتلقى العلاج من الأعراض”.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المشتبه في إصابته بجدري القردة كان قد سافر إلى إسبانيا، في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 16 ماي الجاري.

وذكرت السلطات الصحية الأرجنتينية أنه من أجل تأكيد التشخيص تم أخذ عينة وإرسالها إلى المختبر المرجعي الوطني بهدف إجراء التحليلات اللازمة.

وفي انتظار النتائج، تم تشكيل لجنة عمل لتنسيق الإجراءات السريرية والتشخيصية والوبائية من أجل تأكيد الحالة أو استبعادها، وتوفير الرعاية السريرية المناسبة وتنفيذ جميع تدابير التحكم لتفادي إمكانية انتقال العدوى .

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن جدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ نادر، يظهر بشكل رئيسي في المناطق النائية وسط وغرب إفريقيا، بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة.

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