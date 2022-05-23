جدري القردة

الأرجنتين ترصد أول إصابة مشتبه بها لمرض جدري القردة

2022-05-23 / 20:44
0
هبة بريس - وكالات

أفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، أمس الأحد، أنه تم رصد أول حالة مشتبه بها لمرض جدري القردة في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الأمر يتعلق بشخص مقيم بإقليم بوينوس آيريس، وتم إخضاعه حاليا للعزل الصحي، مشيرة إلى أنه في “حالة صحية جيدة” و”يتلقى العلاج من الأعراض”.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص المشتبه في إصابته بجدري القردة كان قد سافر إلى إسبانيا، في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 16 ماي الجاري.

وذكرت السلطات الصحية الأرجنتينية أنه من أجل تأكيد التشخيص تم أخذ عينة وإرسالها إلى المختبر المرجعي الوطني بهدف إجراء التحليلات اللازمة.

وفي انتظار النتائج، تم تشكيل لجنة عمل لتنسيق الإجراءات السريرية والتشخيصية والوبائية من أجل تأكيد الحالة أو استبعادها، وتوفير الرعاية السريرية المناسبة وتنفيذ جميع تدابير التحكم لتفادي إمكانية انتقال العدوى .

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن جدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ نادر، يظهر بشكل رئيسي في المناطق النائية وسط وغرب إفريقيا، بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القردة في الولايات المتحدة

تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس جدري القردة في الولايات…

2022-05-23 / 22:46
Photo of بكين تحذر واشنطن من “اللعب بالنار” في ملف تايوان

بكين تحذر واشنطن من “اللعب بالنار” في ملف تايوان

2022-05-23 / 21:06
Photo of أزمة القمح ..أوكرانيا تطالب بممر آمن لتمكينها من تصدير الحبوب

أزمة القمح ..أوكرانيا تطالب بممر آمن لتمكينها من تصدير…

2022-05-23 / 18:14
Photo of جدري القردة يصل إلى الدنمارك واسكتلندا

جدري القردة يصل إلى الدنمارك واسكتلندا

2022-05-23 / 14:47
Photo of روسيا تقرر سحب طلب استضافة معرض “إكسبو 2030”

روسيا تقرر سحب طلب استضافة معرض “إكسبو 2030”

2022-05-23 / 13:13
Photo of فرنسا: مقتل حارس بسفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه به

فرنسا: مقتل حارس بسفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه…

2022-05-23 / 10:17
Photo of بعد بلجيكا.. بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصابا ب”جدري القرود”

بعد بلجيكا.. بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط…

2022-05-23 / 09:46
Photo of منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

2022-05-22 / 22:40
Photo of فرنسا.. اصطدام مقاتلتين من طراز “رافال” خلال عرض جوي (صورة)

فرنسا.. اصطدام مقاتلتين من طراز “رافال” خلال عرض جوي…

2022-05-22 / 22:35
Photo of وزير فرنسي ينفي اتهامات بـ”الاعتداء الجنسي”

وزير فرنسي ينفي اتهامات بـ”الاعتداء الجنسي”

2022-05-22 / 21:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق