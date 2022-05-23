امينوكس لجمهوره :” مبقى حتى واحد ولا حتى حاجة كتخلعني”

2022-05-23 / 21:15
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نجلاء مزيان

فتح الفنان المغربي أمينوكس قلبه لمتابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي، متقاسما معهم تجربته مع الخوف من المستقبل.

و في هذا الصدد نشر الفنان المغربي أمينوكس تدوينة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و كتب:”دوزت بزاف ديال السنين وأنا كنخاف من شي حوايج يطراو، و عنداك يطراو و كيفاش هيطراو..كنفيق شي مرات وكنسول راسي ويدا درت هادي تقدر تكون هادي ولا مصدقتش هادي شنو هندير..”

و واصل قائلا :”تا لواحد نهار وأنا نفهم بلي الدنيا بيد الخالق ماشي المخلوق، عرفت مفهوم التوكل على الله وحنا غير نقطة فوسط منظومة الأقدار والمكتاب خليتها على الله .. ومن داك نهار مبقات كتخلعني تا حاجة و تا واحد “.

و في سياق آخر، فقد طرح مؤخرا أمينوكس جديده الفني تحت عنوان “Les Années” عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

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تعليق واحد

  1. لا يهمنا أن تخاف أو لآ تخاف فهذا شان يخصك وحدك…وقد اكتشف الكل أن البشرية محتاجة إلى الطبيب والفلاح والعلماء الذين يسعون لمصلحة البشرية ورفاهها وتقدمعا… وليس إلى أصحاب الغناء واللهو وضياع الوقت.

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