المغرب يعلن رصد 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الاثنين، عن تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.
جاء ذلك على لسان معاذ المرابط ، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، حيث اكد أن هذه الحالات في صحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وخضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.
وأردف المرابط في فيديو نشرته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ، عبر صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك ، ان وزارة الصحة وضعت منظومة للرصد الوبائي لمراقبة الحالات المشتبه فيها ….
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2 تعليقات
المغرب دائما سباق.
اش هاذ التخربيق?
قوس قزحيين الله يغرقليهم الشقف
مرض الشواذ و المخنثين و حثالة القوم و أراذلهم
الله ياخد فيهم الحق