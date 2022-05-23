المغرب يعلن رصد 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود

2022-05-23 / 20:13
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الاثنين، عن تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.

جاء ذلك على لسان معاذ المرابط ، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، حيث اكد أن هذه الحالات في صحة جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وخضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.

وأردف المرابط في فيديو نشرته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ، عبر صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك ، ان وزارة الصحة وضعت منظومة للرصد الوبائي لمراقبة الحالات المشتبه فيها ….

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‫2 تعليقات

  2. قوس قزحيين الله يغرقليهم الشقف
    مرض الشواذ و المخنثين و حثالة القوم و أراذلهم
    الله ياخد فيهم الحق

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