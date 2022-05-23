بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ..مهنيو النقل الطرقي يهددون باضراب وطني

هبة بريس - الرباط

دعت النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) الى رص الصفوف و الاستعداد لخوض كل الإشكال النضالية المشروعة بما فيها خوض إضراب وطني احتجاجا على الارتفاع المهول لأسعار المحروقات .

وجاءت دعوة نقابات النقل، بعد وقوفها على أوضاع القطاع، و خاصة ” معاناة المهنيين جراء الارتفاع المستمر الذي يعرفه سعر المحروقات ببلادنا، ما جعل مادة الكزوال تشكل أكثر من 80 في المائة من الكلفة الإجمالية للنقل، و أمام محدودية أثر الدعم الذي تقدمه الحكومة للمهنيين في التخفيف من أثر ارتفاع سعر المحروقات على مهنيي القطاع، و الذي يعرف مشاكل عدة، زاد من حدة ذلك عجز الحكومة لحد ألان عن اتخاذ إجراءات من شانها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع .”

وأعلنت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية ” استنكارها الشديد للارتفاع المهول و المستمر لسعر المحروقات” كما دعت الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها تسقيف سعر المحروقات في مستوى معقول لفائدة عموم مهنيي القطاع .

واكدت نقابات النقل على ضرورة مراجعة تركيبة سعر المحروقات المبالغ فيه، داعية الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق حول سوق المحروقات ببلادنا الذي يتسم بوجود بنية شبه احتكارية .

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