ميدلت ..انقطاع مؤقت لحركة السير يوم 25 ماي على الطريق الوطنية رقم 13

هبة بريس -

أعلنت وزارة التجهيز والماء، اليوم الإثنين، أن حركة السير ستعرف انقطاعا مؤقتا بعد غد الأربعاء (25 ماي) بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش على الطريق الوطنية رقم 13.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هذا الانقطاع سيستغرق ثلاث ساعات، (من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر ) على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت، وذلك لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أن استئناف حركة السير الاعتيادية سيتم مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وستبقى الوزارة رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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