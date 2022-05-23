مديرية الجمارك : “أنشطة التهريب” انتهت وستتم مصادرة السلع وتطبيق الجزاءات

هبة بريس - الرباط

أكدت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أن “التهريب المعيشي ” الذي كانت تشهده المعابر الحدودية لسبتة ومليلية ، قد انتهت مرحلته بشكل نهائي .

وقالت مديرية الجمارك في تصريح نشره موقع الاذاعة والتلفزة المغربي ، بأن أعوان الجمارك سيصادرون السلغ المضبوطة كما سيتم تحرير محاضر في حق المسافرين المعنيين وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونية الى جانب الغرامات المالي.

وأورد التصريح ان انشطة التهريب المعيشي كانت “تشكل عائقا رئيسيا لتوفير مناخ ملائم لعملية العبور بشكل عادي، مشددة على أنه منذ إعادة فتح المعبرين سجل غياب تام لما كان يسمى ببضائع “التهريب المعيشي”.

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