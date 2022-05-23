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أزمة القمح ..أوكرانيا تطالب بممر آمن لتمكينها من تصدير الحبوب

2022-05-23 / 18:14
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هبة بريس - وكالات

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إنه يجب على المجتمع الدولي المساعدة في إنشاء “ممر آمن” لتمكين أوكرانيا من تصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في البلاد.

وقالت يوليا سفيرينكو، النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا، لبي بي سي إن هناك حاجة إلى “ممر”.

وأدى عدم قدرة أوكرانيا على تصدير حبوبها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية.

كما زاد ذلك احتمال حدوث مجاعات في الدول التي تعتمد على صادراتها.

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