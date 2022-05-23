بركة: حرب أوكرانيا ستؤثر على وضعية الماء ببلادنا

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز واللوجيستيك والماء، نزار بركة، هن حرب اوكرانيا لديها انعكاسات سلبية على وضعية الماء.

و تتمثل هذه الانعكاسات، حسب بركة الذي كان يتحدث في مجلس النواب، في ااشكالية استيراد الحبوب ، بحيث أننا نعرف سنة جافة مما سيكون له وقع على المحصول الزراعي وعلى امكانيات التخزين وضمان هذه المادة الحيوية للمواطنين

كما سينعكس على مادة الزيت المستخصلة “نوار الشمس” والذي يعرف اتفاعا في الأسعار وندرة.

كما عرفت عدد من المواد الأساسية المتطلبة في بناء السدود والتجهيزات التحتية ارتفاعا في الأسعار .

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