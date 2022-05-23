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لأول مرة منذ أشهر.. منيب تدخل البرلمان باختبار “PCR ” بدل جواز التلقيح

2022-05-23 / 17:07
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هبة بريس - الرباط

بعد أشهر من المنع، دخلت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي، إلى مبنى البرلمان باختبار “PCR” بدل جواز التلقيح.

وحضرت منيب لجلسة الأسئلة الأسئلة الشفوية المنعقده بمجلس النواب، يومة الاثنين، بعد منعها لأشهر بسبب عدم حصولها على شهادة تلقي لقاح كورونا.

وكانت منيب قد توصلت برسالة من رئيس مجلس النواب، يبلغها بإمكانية دخولها البرلمان شرط تقديم نتيجة اختبار ”كوفيد- 19“ سلبية، دون الحاجة لجواز التلقيح الذي كان سببا في منعها،

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