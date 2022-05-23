بركة: الوضعية المائية مقلقة.. والمغرب مهدد بندرة الماء

هبة بريس - الرباط

وصف وزير التجهيز واللوجيستيك والماء، نزار بركة، الوضعية المائية بالمملكة بالمقلقة، مشيرا الى أن المغرب مهدد بندرة المياه.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الوضعية مقلقة لعدة اعتبارات منها أن هذه السنة كانت جافة بسبب ضعف التساقطات المطرية مما انعكس على المواطنين والفلاحة.

وأضاف الوزير أن الواردات المائية عرفت تراجعا كبيرا ب84 % مقارنة مع سنة عادية، غير أنه بفضل التساقطات الأخيرة وصلت الى 45% لكنه يبقى غير كاف.

وأضاف الوزير، أن ارتفاع درجة الحرارة سبتسبب في تبخر الامكانات المائية وانعكاسات على التربة والري وغيره.

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