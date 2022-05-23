في الصورة نزار بركة

بركة: الوضعية المائية مقلقة.. والمغرب مهدد بندرة الماء

2022-05-23 / 16:51
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هبة بريس - الرباط

وصف وزير التجهيز واللوجيستيك والماء، نزار بركة، الوضعية المائية بالمملكة بالمقلقة، مشيرا الى أن المغرب مهدد بندرة المياه.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الوضعية مقلقة لعدة اعتبارات منها أن هذه السنة كانت جافة بسبب ضعف التساقطات المطرية مما انعكس على المواطنين والفلاحة.

وأضاف الوزير أن الواردات المائية عرفت تراجعا كبيرا ب84 % مقارنة مع سنة عادية، غير أنه بفضل التساقطات الأخيرة وصلت الى 45% لكنه يبقى غير كاف.

وأضاف الوزير، أن ارتفاع درجة الحرارة سبتسبب في تبخر الامكانات المائية وانعكاسات على التربة والري وغيره.

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‫2 تعليقات

  1. انتم السبل فلمذا البكاء?
    ٩٠ في المءة من سكان البادية وااارياف يشربون من الابار والعيون والسواقي والوديان وهي مياه غير معالجة وغير صحية وانتم نيام لا تفكرون الا في سقي ظيعاتكت وملاء مسابحكم اما المواطن…..
    قبيلة بني رزين تعداد سكانها ٢٣٠٠٠ نسمة كلنا نشرب مثل البغالوالحمير والمعز

  2. السلام عليكم ورحمة الله و بركاته على هذه التصريحات لوزير وكترت الكلام على ما يقع في العالم من ناحية الماء . انا كمواطن تنحب بلادي ان تكون من الرواد في كل شيء وكثرت الهضرة بلا حلول كلام خاوي معدناش المخاخ في البلاد المهندسين الناس لتيفكروا للمستقبل والتفكير في الحلول تتسناو اجي واحد المريكاني يقول ها لي خاسكوم ديرو و هكذا وهكذا. واني كمواطن اريد الازدهار لبلادي في كل حاجة وعندي فكرة سهلة لتجنب شيءا من قلت الماء . عندنا في بلادنا اسي الوزير بزاف الودان في البلاد كمثل ام الربيع ب ازمور واد ابي رقراق في الرباط واد ملوية واد سبو وعدد ودان اصغر حجما ورايي فهذا لماذا لم نفكر في استرجاع مياه الويدان الي النواحي مخصوصة من المياه ولماذا تضيع هذه المياه الى البحر ولاكن من الازم ان الحكومة ترغم العمالات المجاورة للودان ان تراقب الناس و المعامل اللذين يعكرون المياه ومن الممكن ان الحكومة ان تعمل مجهودا جبار مع مثلا الدولة الهولندية او اليبانية الاكثر مفكرين من ناحية المياه

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