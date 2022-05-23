بعد توقفه لسنتين بسبب كورونا.. عودة المعرض الوطني للمعادن بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

أعلنت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس عن عودة المعرض الوطني للمعادن في نسخته الثانية بالعاصمة العلمية فاس، وذلك بعد توقف دام سنتين بسبب تفشي وباء كورونا.

المعرض سينظم بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولاية جهة فاس ـ مكناس، مجلس جهة فاس مكناس، مجلس جماعة فاس، ومجلس عمالة فاس وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس النسخة الثانية من المعرض الوطني للمعادن تحت شعار ” قطاع المعادن شريك أساسي في التنمية”، وذلك من 27 ماي إلى غاية 05 يونيو 2022 بفضاء ملعب الخيل بالعاصمة العلمية للمملكة.

ويهدف المعرض الوطني للمعادن في نسخته الثانية إلى إنعاش ورفع قيمة الصناعة التقليدية بهذا القطاع عبر التعريف المتميز بمهنها لدى العموم، وخلق وتكريس دينامية جديدة في مجال تسويق وترويج المنتجات التابعة لقطاع المعادن وتمكين الزائرين من الإطلاع على إبداعات الصناع التقليديين الممثلين لحرف المعادن، وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع .

ويشارك في هذه التظاهرة الوطنية التي ستقام على مساحة إجمالية تقدر ب أربعة آلاف(4000) متر مربع، أكثر من 120 عارضة وعارض من مختلف ربوع المملكة المغربية، يمثلون الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولات الحرفية الصغرى والمتوسطة والتعاونيات المهنية التي تشتغل بقطاع المعادن، بالإضافة إلى فاعلين متخصصين في العتاد التقني بهذا القطاع.

ويتميز المعرض الوطني للمعادن بتوفره على فضاءات خاصة بالتحف الفنية ومنتجات خريجي مؤسسات التكوين المهني، وجناح للشباب، وجناح تجاري مخصص للبيع، وجناح للعتاد التقني، وجناح مؤسساتي، بالإضافة إلى فضاء خاص بالأطفال.

وسيستضيف المعرض الوطني للمعادن في نسخته الثانية، شخصيات معروفة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني متخصصة في هذا المجال، كما ستنظم طيلة أيام المعرض ندوات وموائد مستديرة وحلقات دراسية متخصصة حول قطاع المعادن، سيسهر على تأطيرها خبراء وباحثون في المجال.

وبالموازاة مع هذه التظاهرة، سيستفيد حرفيون وصناع تقليديون من مجموعة من الدورات التكوينية التي تعمل على تقوية قدراتهم والرفع من معارفهم في هذا المجال.

وسيعرف هذا المعرض، الإحتفاء بأبرز الصناع التقليديين المعلمين الذين تركوا بصمات خالدة بقطاع المعادن، كما ستنظم سهرات فنية طوال أيام المعرض ستحييها فرق فنية وفلكلورية من التراث المغربي الأصيل.

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