بسبب غلاء الأسعار.. الجبهة الاجتماعية تنظم مسيرة وطنية بالدار البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
دعت الجبهة الاجتماعية المغربية لمسيرة وطنية صباح الأحد القادم بمدينة الدار البيضاء و ذلك بسبب غلاء الأسعار.
و أوضحت الجبهة الاجتماعية في ندائها أن المسيرة ستنطلق من ساحة النصر بدرب عمر وسط مدينة الدار البيضاء يوم الأحد 29 ماي بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.
و أوضحت الجهة الداعية للمسيرة أن السبب يعود لمطالبتها بتخفيض أسعار عدد من المواد الاستهلاكية منها المحروقات و الزيت و القطاني و أسعار الماء و الكهرباء و غيرها.
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تعليق واحد
اعطوا الدعم لهذه الجبهة تلك ما تريده. ارتفاع الأسعار تفهم المواطنين بأن هذه الزيادات عبر العالم وليس المغرب وحده. خروج هذه الجبه الا لمصالحهم وليس الدفاع عن المواطنين