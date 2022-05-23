بسبب غلاء الأسعار.. الجبهة الاجتماعية تنظم مسيرة وطنية بالدار البيضاء

2022-05-23 / 15:51
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية لمسيرة وطنية صباح الأحد القادم بمدينة الدار البيضاء و ذلك بسبب غلاء الأسعار.

و أوضحت الجبهة الاجتماعية في ندائها أن المسيرة ستنطلق من ساحة النصر بدرب عمر وسط مدينة الدار البيضاء يوم الأحد 29 ماي بداية من الساعة الحادية عشر صباحا.

و أوضحت الجهة الداعية للمسيرة أن السبب يعود لمطالبتها بتخفيض أسعار عدد من المواد الاستهلاكية منها المحروقات و الزيت و القطاني و أسعار الماء و الكهرباء و غيرها.

 

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جدري القرود ..”تقرير غربي مرعب” وحمضي ل”هبة بريس “: الفيروس غير قاتل ووتيرة انتشاره بطيئة “

جدري القرود ..”تقرير غربي مرعب” وحمضي ل”هبة بريس “:…

2022-05-23 / 23:10
Photo of الحموشي ينهي مهام رئيس الشرطة القضائية بسطات

الحموشي ينهي مهام رئيس الشرطة القضائية بسطات

2022-05-23 / 21:50
Photo of وزير الشباب يعلن عن إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للفنانين

وزير الشباب يعلن عن إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للفنانين

2022-05-23 / 21:12
Photo of المغرب يعلن رصد 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود

المغرب يعلن رصد 3 حالات مشتبه في إصابتها بجدري…

2022-05-23 / 20:13
Photo of بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ..مهنيو النقل الطرقي يهددون باضراب وطني

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ..مهنيو النقل الطرقي يهددون باضراب…

2022-05-23 / 19:53
Photo of مكناس.. تخفيض العقوبة السجنية لـ “خليفة باشا بوفكران” في قضية “انتحار البائع المتجول”

مكناس.. تخفيض العقوبة السجنية لـ “خليفة باشا بوفكران” في…

2022-05-23 / 19:36
Photo of الوكيل العام للملك يعتبر تصريحات مدعية في قضية اغتصاب مخالفة للواقع

الوكيل العام للملك يعتبر تصريحات مدعية في قضية اغتصاب…

2022-05-23 / 19:19
Photo of ميدلت ..انقطاع مؤقت لحركة السير يوم 25 ماي على الطريق الوطنية رقم 13

ميدلت ..انقطاع مؤقت لحركة السير يوم 25 ماي على…

2022-05-23 / 18:39
Photo of بركة: حرب أوكرانيا ستؤثر على وضعية الماء ببلادنا

بركة: حرب أوكرانيا ستؤثر على وضعية الماء ببلادنا

2022-05-23 / 17:23
Photo of بركة: حقينة سدود المملكة بلغت 5 مليار و440 مليون متر مكعب

بركة: حقينة سدود المملكة بلغت 5 مليار و440 مليون…

2022-05-23 / 16:24

تعليق واحد

  1. اعطوا الدعم لهذه الجبهة تلك ما تريده. ارتفاع الأسعار تفهم المواطنين بأن هذه الزيادات عبر العالم وليس المغرب وحده. خروج هذه الجبه الا لمصالحهم وليس الدفاع عن المواطنين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق