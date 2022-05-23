عميد ممتاز متقاعد بخريبكة يجهز على زوجته ببندقية صيد

2022-05-23 / 15:07
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هبة بريس - خريبكة

علم قبل قليل أن رجل أمن برتبة عميد شرطة ممتاز، متقاعد أجهز ظهر اليوم، على زوجته بمحل سكناه بحي الياسمين 1 زنقة بلجيكا.

و حسب مصدر هبة بريس فالجاني اجهز على زوجته المسماة قيد حياتها (ا، سومية) من مواليد 1990 باستعمال سلاح ناري (بندقية صيد)،

وأكدت مصادرنا أن الهالكة أصيبت بعيار ناري و بشكل مباشر على مستوى الظهر، جعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.

هذا وقد هرعت إلى عين المكان الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها، والسلطة المحلية، وسيارة الإسعاف، حيث جرى نقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة المختصة.

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