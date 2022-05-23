بنسعيد: الدورة ال27 للمعرض الدولي للكتاب “تأشيرة إلى عالم المعرفة”

هبة بريس

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الدورة ال27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي تنظم بمدينة الرباط خلال الفترة من 3 إلى 12 يونيو المقبل، تعد بمثابة تاشيرة إلى عالم المعرفة.

وجاء في كلمة بنسعيد نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعرض أن هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هي دورة جديدة، تحجز لجمهورها تأشيرة إلى المعرفة، وتتعزز بها مكانة الكتاب باعتباره حاملا من حوامل المعرفة، وسفيرا من سفراء الثقافة، ودعامة من دعامات الصناعة الثقافية والإبداعية التي تحظى بعناية سامية من جلالة الملك.

وأضاف بنسعيد أن هذه الدورة تحتفي في رحاب مدينة الرباط، مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية، بالكتاب وبمبدعيه، من المفكرين والأدباء والشعراء، طامحة إلى ترك بصمة تتسم بالجدة والتجاوز، وتحقيق إضافة نوعية إلى ما أنجزته طوال السنوات السابقة.

وأكد الوزير أنه مما يزيد من أهمية وإشعاع هذه الدورة كونها تتزامن مع انطلاق احتفاليتين ثقافيتين دوليتين كبيرتين، بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وعاصمة للثقافة الإفريقية.

وأبرز أنه “قد كان من شرط المناسبة أن تحل الآداب الإفريقية ضيف شرف على الدورة، لتحل معها الحروف والألوان والظلال والإيقاعات الإفريقية، لتؤثث الفضاءات، وتقدم الوجه الإفريقي كأحد الوجوه المتعددة للثقافة المغربية”.

يذكر أن المعرض الدولي للنشر والكتاب ينظم عادة بمدينة الدار البيضاء، وهو يشهد هذه السنة انتقالا استثنائيا في مكان تنظيمه، منخرطا بهذا الانتقال في الحركية الثقافية والفنية التي تشهدها مدينة الرباط بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، وعاصمة للثقافة الإفريقية.

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