فلاديمير بوتين

روسيا تقرر سحب طلب استضافة معرض “إكسبو 2030”

2022-05-23 / 13:13
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هبة بريس - وكالات

أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين، بأن روسيا قررت طواعية سحب ترشيح موسكو لاستضافة معرض “إكسبو 2030”.

وجاء في بيان: “اتخذت روسيا قرارا بسحب ترشيح موسكو طواعية لحق استضافة معرض إكسبو 2030، وقد تم تقديم الإخطار المناسب على النحو الواجب إلى مكتب المعارض الدولية في 23 مايو 2022”.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن القرار يرجع إلى حقيقة أنه في ظل الظروف الحالية لن يتم النظر في طلب موسكو لاستضافة معرض “إكسبو 2030” بشكل عادل ونزيه.

وأشارت إلى أن حركة المعارض الدولية في روسيا أصبحت ضحية أخرى للحملة واسعة النطاق التي أطلقها الغرب ضد روسيا بهدف إخراج روسيا من مجالات التعاون.

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