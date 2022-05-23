أمن فاس يشهر سلاحه لتوقيف شخص عرض سلامة المواطنين للخطر

2022-05-23 / 12:33
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هبة بريس _ فاس

اضطرت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، مساء أمس الأحد 22 ماي الجاري، لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون اللجوء لاستعمالها، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة تخدير متقدمة بإحداث الضوضاء بحي المسيرة الخضراء بفاس، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر عناصر الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية، بشكل احترازي مكن من ضبط المعني بالأمر وحجز السكين الذي كانت بحوزته.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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تعليق واحد

  1. ههههه سلامة المواطنين !!!! متى كان هذا ؟؟؟
    الكل يعلم ان هذا الكلام مجرد اشهار

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