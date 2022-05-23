يهم الحجاج.. مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم هو 63 ألفا و800 درهما

2022-05-23 / 12:25
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هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم (1443هـ) بالنسبة لتنظيم الوزارة هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63.800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الاثنين حول مصاريف الحج، أنه على جميع من توفرت فيه الشروط (قرعة 2019 وشرط السن والتلقيح) أن يقوم بإيداع مبلغ المصاريف دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك في المدة ما بين صباح يوم الاثنين 30 مايو وعشية يوم الجمعة 3 يونيو؛ مضيفة أن مدة الإيداع ومكانه يسريان على المؤطرين بالوزارة والمؤطرين بوكالات الأسفار.

وأشارت إلى أنه يتعين على من يتقدم لأداء المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة التلقيح الخاص بكوفيد 19 (جرعة واحدة من صنف جونسون آند جونسون أو جرعتان من أحد الأصناف الأخرى).

وأبرزت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن هذا الإعلان يأتي بعد التوصل، أمس الأحد، بمعلومات من الجهات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية بخصوص كلفة الخدمات الأساسية والإضافية، وعملا بتوصيات اللجنة الملكية للحج في اجتماع يوم 10 ماي الجاري.

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‫4 تعليقات

  1. حشومة عليك يا وزارة الأوقاف فبدل تخفيض التسعيرة، تقوم بكل هذه الزيادة ،أكثر من 13600 درهم ،،هذا أصبح بزنس و لم يعد أداء طقس ديني

  3. الحج هو بحد ذاته بزنس و ضربة حظ للسعوديين منذ 1400 سنة يدر الملايير إلى الخزينة العامة في حين ان الملايين من العرب المسلمين يعيشون تحت وطأة الفقر و التخلف

  4. الحج و العمرة بحد ذاته بزنس و ضربة حظ بالنسبة للسعودية منذ 1400 سنة،يدر الملايير الدولارات إلى الخزينة العامة في حين ان الملايين من العرب المسلمين يعيشون تحت وطأة الفقر و التخلف

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