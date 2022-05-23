جدري القرود.. الوزارة تدعو إلى إبلاغ السلطات عن الحالات المشتبه فيها

هبة بريس - الرباط

ذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها توصلت بالتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الصحية الدولية ، بخصوص مرض جدري القرود .

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن جدري القرود هو مرض حيواني المنشأ فيروسي ، يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، من خلال الاتصال مباشرة مع الدم أو سوائل الجسم أو الجلد أو اختلاط مع الحيوانات المصابة سواء السناجب أو الفئران، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من القرود وغيرها .

وأضافت الوزارة، أنه يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق قطرات الجهاز التنفسي، مبرزة أن أي شخص يعاني من طفح جلدي أو تقرحات أو حويصلات مع حمى تتجاوز ال 38 درجة وهنا تعتبر حالة مشتبها في حملها للمرض.

كما أن تطور جدري القرود تضيف الوزارة، عادة ما يكون مرضا ذاتي الحد من اسبوعين إلى 4 أسابيع ، كما تحدث الحالات الشديدة بشكل متكرر أكثر عند الأطفال، وترتبط بها مدى التعرض للفيروس والحالة الصحية للمريض وطبيعة المضاعفات.

وكشفت وزارة الصحة ، أنه لعلاج أعراض هذا المرض الفيروسي ، تم المصادقة من طرف الجمعية الطبية الأوروبية، على مضاد الفيروسات تيكوفورمات ، حيث تم الاستعانة به، استنادا إلى بيانات من الدراسات الحيوانية والبشرية.

وطالبت الوزارة ، المؤسسات الصحية خاصة كانت أم عامة بإبلاغ السلطات الصحية بكل حالة مشتبه بها أو محتملة على المستوى الإقليمي أو العمالات التي تنتمي إليها.

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