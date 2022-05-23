تارودانت : اعتقال شاب عنف والدته بشكل همجي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مؤخرا ، وضع شاب تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد تعنيف والدته ومحاولة تصفيتها .

و كانت مصالح الدرك بالمركز الترابي اولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ، قد أوقفت الشاب بدوار أولاد عليوة جماعة سيدي بوموسى، مباشرة بعد إخطار عناصرها بوجود شاب يعنف والدته ويحاول تصفيتها بمسكنها حيث دخل في مشاداة معها مستغلا تواجد والدته بمفردها في البيت ، مما قاده بعد تأمينه لظروف جريمته الى تعنيف والدته وحاول محاصرتها في احدة أركان البيت وباشر الاجهاز عليها بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير، لتنطلق الأم المغلوبة على امرها في اطلاق صرخات النجدة وحاول الإبن “العاق” الفرار ، فيما توجه أحد اقاربها الى مقر الدرك، ليتم البحث على الجاني واعتقاله في الحين .

وقالت مصادر الجريدة ، أن الشاب سبق أن عنف والدته عدة مرات، دون أن تقوم بالتبليغ عن أفعاله الشنيعة .

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