تارودانت : اعتقال شاب عنف والدته بشكل همجي

2022-05-23 / 12:21
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مؤخرا ، وضع شاب تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد تعنيف والدته ومحاولة تصفيتها .

و كانت مصالح الدرك بالمركز الترابي اولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ، قد أوقفت الشاب بدوار أولاد عليوة جماعة سيدي بوموسى، مباشرة بعد إخطار عناصرها بوجود شاب يعنف والدته ويحاول تصفيتها بمسكنها حيث دخل في مشاداة معها مستغلا تواجد والدته بمفردها في البيت ، مما قاده بعد تأمينه لظروف جريمته الى تعنيف والدته وحاول محاصرتها في احدة أركان البيت وباشر الاجهاز عليها بواسطة قنينة غاز من الحجم الصغير، لتنطلق الأم المغلوبة على امرها في اطلاق صرخات النجدة وحاول الإبن “العاق” الفرار ، فيما توجه أحد اقاربها الى مقر الدرك، ليتم البحث على الجاني واعتقاله في الحين .

وقالت مصادر الجريدة ، أن الشاب سبق أن عنف والدته عدة مرات، دون أن تقوم بالتبليغ عن أفعاله الشنيعة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الداكي يتباحث مع وزير العدل بجمهورية جيبوتي

الداكي يتباحث مع وزير العدل بجمهورية جيبوتي

2022-05-23 / 15:55
Photo of بسبب غلاء الأسعار.. الجبهة الاجتماعية تنظم مسيرة وطنية بالدار البيضاء

بسبب غلاء الأسعار.. الجبهة الاجتماعية تنظم مسيرة وطنية بالدار…

2022-05-23 / 15:51
Photo of تعثر الاشغال يغرم قضائيا الجماعة الحضرية لاكادير

تعثر الاشغال يغرم قضائيا الجماعة الحضرية لاكادير

2022-05-23 / 15:21
Photo of بنسعيد: الدورة ال27 للمعرض الدولي للكتاب “تأشيرة إلى عالم المعرفة”

بنسعيد: الدورة ال27 للمعرض الدولي للكتاب “تأشيرة إلى عالم…

2022-05-23 / 15:03
Photo of تنغير .. ندرة الماء الصالح للشرب تخرج ساكنة حصيا للاحتجاج

تنغير .. ندرة الماء الصالح للشرب تخرج ساكنة حصيا…

2022-05-23 / 14:53
Photo of بعد واقعة ليلة الخميس الأسود بمستعجلات سطات…نقابة تطالب بحماية الأطر الصحية

بعد واقعة ليلة الخميس الأسود بمستعجلات سطات…نقابة تطالب بحماية…

2022-05-23 / 14:16
Photo of ميدلت .. السطو على وكالة لتحويل الأموال بزايدة

ميدلت .. السطو على وكالة لتحويل الأموال بزايدة

2022-05-23 / 13:00
Photo of أمن فاس يشهر سلاحه لتوقيف شخص عرض سلامة المواطنين للخطر

أمن فاس يشهر سلاحه لتوقيف شخص عرض سلامة المواطنين…

2022-05-23 / 12:33
Photo of جدري القرود.. الوزارة تدعو إلى إبلاغ السلطات عن الحالات المشتبه فيها

جدري القرود.. الوزارة تدعو إلى إبلاغ السلطات عن الحالات…

2022-05-23 / 12:05
Photo of سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء يواصلون تعقب أصحاب النقل عبر التطبيقات

سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء يواصلون تعقب أصحاب النقل عبر…

2022-05-23 / 11:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق