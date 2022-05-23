في أول رسالة لريال مدريد.. مبابي: “أعلم خيبة أملهم.. وسأكون أول مشجع لهم”

2022-05-23 / 11:29
0
هبة بريس - وكالات

وجه المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، رسالة إلى نادي ريال مدريد بعدما فشلت محاولاته لضمه في الفترة الماضية، إذ فضل اللاعب تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

وكتب مبابي في تدوينة نشرها على حسابه في موقع “تويتر” أمس الأحد: “أنا سعيد للغاية لمواصلة اللعب في فرنسا، البلد التي ولدت ونشأت وترعرعت فيه”.

وأضاف: “أود شكر ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، إنني أدرك الفرصة والامتياز الذي يحصل عليه من يكون في هذه المؤسسة، أعلم خيبة أملهم”.

وأكد “سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا (ضد ليفربول السبت المقبل)، سأشاهده في منزلي في باريس”.

وأكمل مبابي: “أنا مقتنع بأنه يمكنني الاستمرار في النمو في ناد يقدم أفضل ما لديه (باريس سان جيرمان)”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لجنة الأخلاقيات بالجامعة تستدعي البيضي بعد واقعة “عطيتك الماتش أعميمي”

لجنة الأخلاقيات بالجامعة تستدعي البيضي بعد واقعة “عطيتك الماتش…

2022-05-23 / 13:22
Photo of العصبة الاحترافية: “البطولة ستتوقف حاليا و الدورة 25 ستكون بداية من 15 يونيو”

العصبة الاحترافية: “البطولة ستتوقف حاليا و الدورة 25 ستكون…

2022-05-23 / 10:42
Photo of الجامعة تبرمج مباريات ربع كأس العرش هذا الأسبوع و الديربي يتأجل لوقت لاحق

الجامعة تبرمج مباريات ربع كأس العرش هذا الأسبوع و…

2022-05-23 / 09:58
Photo of ميلان يحصد لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما

ميلان يحصد لقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما

2022-05-22 / 19:51
Photo of مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي

2022-05-22 / 18:38
Photo of غولف .. المغربية صوفيا شريف تتصدر بطولة مصر الدولية

غولف .. المغربية صوفيا شريف تتصدر بطولة مصر الدولية

2022-05-22 / 15:40
Photo of إعلام فرنسي: مبابي يقرر البقاء في نادي باريس سان جيرمان

إعلام فرنسي: مبابي يقرر البقاء في نادي باريس سان…

2022-05-21 / 17:28
Photo of صفحة المنتخب الوطني على الإنستغرام … الأكبر من نوعها لمنتخب عربي/إفريقي

صفحة المنتخب الوطني على الإنستغرام … الأكبر من نوعها…

2022-05-21 / 15:15
Photo of البطلة المغربية خديجة المرضي تفوز بفضية بطولة العالم للملاكمة

البطلة المغربية خديجة المرضي تفوز بفضية بطولة العالم للملاكمة

2022-05-21 / 14:29
Photo of نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .. فريق نهضة بركان يتوج باللقب

نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .. فريق نهضة بركان يتوج…

2022-05-20 / 23:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق