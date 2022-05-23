في أول رسالة لريال مدريد.. مبابي: “أعلم خيبة أملهم.. وسأكون أول مشجع لهم”

هبة بريس - وكالات

وجه المهاجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، رسالة إلى نادي ريال مدريد بعدما فشلت محاولاته لضمه في الفترة الماضية، إذ فضل اللاعب تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

وكتب مبابي في تدوينة نشرها على حسابه في موقع “تويتر” أمس الأحد: “أنا سعيد للغاية لمواصلة اللعب في فرنسا، البلد التي ولدت ونشأت وترعرعت فيه”.

وأضاف: “أود شكر ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، إنني أدرك الفرصة والامتياز الذي يحصل عليه من يكون في هذه المؤسسة، أعلم خيبة أملهم”.

وأكد “سأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا (ضد ليفربول السبت المقبل)، سأشاهده في منزلي في باريس”.

وأكمل مبابي: “أنا مقتنع بأنه يمكنني الاستمرار في النمو في ناد يقدم أفضل ما لديه (باريس سان جيرمان)”.

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