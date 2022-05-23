مجلس النواب يتجه لعزل موظفين انقطعوا عن العمل دون مبررات قانونية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استجابت إدارة مجلس النواب لشكايات بعض الفرق البرلمانية التي عبرت عن تذمرها من غياب عدد من الموظفين داخل الغرفة الأولى مما يضيع عليهم قضاء مصالحهم التي تكون أحيانا مستعجلة.

و في هذا الصدد، عممت إدارة مجلس النواب مذكرة على كافة الموظفين تتضمن جملة من التدابير و الإجراءات التي سيتم العمل بها و منها تشديد المراقبة على الحضور و المغادرة وفق المواعيد المحددة قانونيا.

كما حذرت المذكرة الموظفين الذين يتغيبون بشكل مستمر دون مبررات قانونية من تعريضهم للمساءلة، و كذا فصل المنقطعين منهم عن العمل بعدما أمهلتهم مدة معينة.

و تخول القوانين الأساسية المنظمة لعمل مجلس النواب صلاحية عزل الموظفين المنقطعين عن عملهم لمكتب المجلس مشترطة الأمر بمنح مهلة لا تتعدى الأسبوع قصد الالتحاق بمقر العمل.

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